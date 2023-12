CLEMENTE MASTELLA A IL MATTINO: “REGIONE, ALLEANZA STABILE O CORRO DA SOLO”

Dopo aver vinto le Elezioni Provinciali a Benevento, Clemente Mastella torna, in un’intervista rilasciata al quotidiano Il Mattino, sul tema delle alleanze in vista delle prossime elezioni Regionali in Campania, senza escludere la possibilità di correre da solo per Palazzo Santa Lucia.

“O si costruisce un’alleanza seria per le prossime elezioni regionali oppure mi candido da solo, poi vediamo”. Un chiaro avvertimento a De Luca – della cui maggioranza, almeno fino ad oggi, Mastella continua a fare parte – anche in vista delle prossime elezioni Europee che saranno un test importantissimo per verificare la forza elettorale dell’ex Ministro della Giustizia in Campania.

“Alle ultime Regionali del 2020”, ribadisce Mastella nell’intervista al quotidiano Il Mattino, “a De Luca ho portato 100mila voti. Ora, senza una intesa, li tengo per me”