CLEMENTE MASTELLA CON DE LUCA ALLE REGIONALI 2020: “PRONTO A PRESENTARE UNA LISTA”

Sarà il vecchio simbolo dell’Udeur oppure un nuovo esperimento centrista ? Clemente Mastella, intanto, con una intervista rilasciata al quotidiano IL MATTINO, mette le carte sul tavolo, spariglia in un certo senso ed annuncia il suo sostegno alla candidatura di Vincenzo De Luca.

Una mossa che, fino all’inizio dell’emergenza Covid 19, sembrava abbastanza complicata da attuare ma, come sottolineato dallo stesso Sindaco di Benevento, “il centro destra campano non è messo bene anche per una serie di errori, con il Presidente della Regione ho collaborato ed ho condiviso molte scelte. La pandemia ha premiato il suo piglio di sindaco della Campania”.