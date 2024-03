CLEMENTE MASTELLA ED IL POST CHE RICORDA L’OMICIDIO DI ALDO MORO: “A BENEVENTO UNO DEI SUOI DISCORSI PIU’ BELLI”

“Da quel 16 marzo ci manca. Aldo Moro fu ucciso con complicità internazionali, anche se la mano assassina fu nostrana . Ricordo ancora i miei dialoghi con lui , la sua venuta a Bn , dove al Teatro Massimo fece uno dei suoi discorsi più belli. Lo invitai ed accetto ‘. La sera a cena mi divertiva vederlo mettere in tasca dei torroncini che mi disse erano per il suo adorato nipote Luca . E poi il grazie, perche ‘nelle sue lettere dal carcere ,mi fece l’ onore di indicarmi con altri “uno di quelli cui affidare la Dc per l’ avvenire.”

Lo scrive il Sindaco di Benevento Clemente Mastella.

E poi voglio oggi , in un momento in cui le forze di polizia sono guardate con approssimata simpatia , voglio ricordare, tutti gli uomini della sua scorta a partire dal maresciallo Leonardi . Fu quel periodo , triste per la repubblica , drammatico , ma con una classe politica che aveva il culto delle Istituzioni .