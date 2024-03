MERCATO SAN SEVERINO. IN ARRIVO MANUTENZIONE DEI CAMPI DI CALCIO A 5 DI PROPRIETA’ COMUNALE

Il Comune di Mercato San Severino è pronto ad un importante piano di intervento di manutenzione per tutte le strutture sportive dedicate al calcio a 5 presenti in città. Questa mattina, infatti, il Sindaco Antonio Somma e l’assessore alla Manutenzione Carlo Guadagno hanno effettuato un capillare sopralluogo nei pressi di tutte le strutture sportive comunali, presenti nelle frazioni: insieme al settore tecnico del Comune di Mercato San Severino, è stato deciso di avviare, proprio in prossimità dell’arrivo del periodo primaverile ed estivo, quando ci sarà un maggiore accesso ai campi, un piano straordinario di manutenzione, per garantire una pinea fruibilità di tutti i campi da parte dei giovani del Comune della Valle dell’Irno. In questo modo gli impianti, una volta completata la manutenzione, potrebbero anche avere una maggiore capacità attrattiva per chi, da privato, volesse investire nella gestione dei campi di calcio a 5.

