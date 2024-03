BARONISSI. IL PD BOCCIA MARCO PICARONE: STOP A CANDIDATURE FRUTTO DI AMBIZIONI PERSONALI

Prima candidato del Partito Democratico, poi frenato dallo stesso Pd. nell’arco di poche ore. Marco Picarone, assessore alle politiche sociali del Comune di Baronissi, è passato dall’essere indicato come candidato sindaco da una parte del Direttivo Cittadino al nome, secondo quanto riportato in una nota del Partito Democratico della Provincia di Salerno, la cui candidatura ” non è frutto di una scelta condivisa con gli organi del partito locale e provinciale ma è frutto di mere ambizioni personali e di parte.”. Una bocciatura pesante e forte che, all’interno del comunicato stampa, diffuso dal Pd della Provincia di Salerno, contiene altri passaggi tutt’altro che lusinghieri nei confronti dello stesso Picarone.

“Contrariamente a quanto riportato su alcuni profili social e da alcune testate giornalistiche,” scrivono i responsabili provinciali del Partito Democratico di Salerno, ” nessuna decisione è stata assunta dagli organi preposti in merito alla scelta del candidato sindaco per le Elezioni Amministrative a Baronissi. L’ipotesi di candidatura emersa al termine della riunione di ieri sera, cui hanno partecipato solo alcuni componenti del circolo PD di Baronissi, non è frutto di una scelta condivisa con gli organi del partito locale e provinciale ma è frutto di mere ambizioni personali e di parte. La procedura impiegata, tra l’altro, è illegittima nella forma ed errata nella sostanza politica perché, da un lato, viola i quorum regolamentari e, dall’altro, configura un tentativo inopportuno e fazioso di inficiare il paziente e complesso lavoro di ascolto, confronto e mediazione che gli organi territoriali e provinciali del PD, proprio su delega del circolo di Baronissi, stanno portando avanti con l’intento di operare la scelta vincente da sottoporre agli elettori nell’esclusivo interesse della Comunità di Baronissi. Non è il tempo di fughe in avanti.”