IL MINISTRO DELL’AMBIENTE PICHETTO FRATIN SABATO 23 MARZO IN PROVINCIA DI SALERNO

Il Ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin sarà, nella giornata di sabato 23 Marzo, in visita in Provincia di Salerno. Una serie di incontri istituzionali e non solo per l’esponente di Forza Italia che, nel suo giro sul territorio, partirà, di sicuro, da Eboli e dal Consorzio di Bonifica, per toccare altri centri della Provincia di Salerno.

Una presenza non solo istituzionale ma anche politica, con il Ministro dell’ambiente impegnato anche a sostenere i candidati alle prossime elezioni europee con la lista di Forza Italia dove, di sicuro, ci saranno i nomi degli europarlamentari uscenti Fulvio Martusciello, Lucia Vuolo ed Isabella Adinolfi.