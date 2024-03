PER LE REGIONALI IN BASILICATA SEMPRE PIU’ VICINO L’ACCORDO TRA AZIONE ED IL CENTRO DESTRA

“Sul programma ci potrebbero essere le condizioni per un’intesa con Vito Bardi”. Parola dell’ex governatore dem della Basilicata e attuale plenipotenziario di Azione, Marcello Pittella al “Quotidiano nazionale”. Che, nel pieno di un’intensa giornata di trattative, considera “difficile” che il tavolo del centrosinistra in Basilicata si sblocchi a causa dei vincoli imposti da Pd e 5 Stelle nazionali. “Ho espresso la mia opinione, che è fatta di metodo e di merito. Nel metodo, non è che Giuseppe Conte e Elly Schlein possano decidere il candidato governatore e poi noi ne veniamo a conoscenza attraverso la stampa. Nel merito, Domenico Lacerenza è un mio grande amico e un oculista bravissimo che stimo molto, ma la politica è un’altra cosa. Servono dignità, rispetto e correttezza. Noi non siamo comparse o belle statuine. Siamo una forza politica che cerca di fare la propria parte. Perciò abbiamo detto no”, ha spiegato.

