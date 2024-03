NOI MODERATI SALERNO. NASCE IL MOVIMENTO GIOVANILE DEL PARTITO DI MAURIZIO LUPI

Noi Moderati punta molto sui giovani. Da Salerno il primo coordinamento giovanile lanciato dal partito. Nei giorni scorsi il segretario Luigi Cerruti ha conferito l’incarico di segretario provinciale del movimento giovanile a Valter Carotenuto, residente a Sala Consilina e dipendente Anas. «Ringrazio il segretario provinciale Cerruti e il nostro deputato Pino Bicchielli per la fiducia riposta in me, Noi Moderati è una grande famiglia e io sono pronto a mettere a disposizione del partito il mio impegno, le mie capacità e garantire una squadra che sappia lavorare per il bene del territorio – ha detto Carotenuto – Il mio sguardo è rivolto al futuro e ai giovani, motore trainante del nostro paese. Sarà mia cura operare nel rispetto dei valori che da sempre contraddistinguono Noi Moderati con dedizione e condivisione, accanto al gruppo ed ai vari coordinatori di zona e cittadini tra cui Antonio casale e Lorenzo Pace, nel raggiungimento degli obiettivi delle politiche sociali e soprattutto quelle giovanili”. Il segretario Cerruti ha annunciato che a breve sarà presentata il movimento giovanile del partito: “Grande speranza ed attenzione sarà riposta in questi giovani che saranno l’anima del Partito. C’è grande attenzione verso gli uomini del domani, abbiamo il dovere di lavorare ancora di più per una politica che metta al centro le esigenze dei giovani”, ha detto Cerruti.

