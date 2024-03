CLEMENTE MASTELLA, NUOVO ATTACCO A DE LUCA: “BASTA STARE CON CHI CI PRENDE ASSESSORI E CONSIGLIERI”

“Con il Pd la pazienza politica è in via di esaurimento, così non va: non possiamo stare con chi pratica un odio sordo contro di me che si riverbera sulla mia comunità politica, non possiamo stare con chi ci soffia l’assessore regionale e poi i consiglieri regionali eletti dal nostro popolo con i nostri voti, praticando una forma esecrabile di ladrocinio politico: il Pd ha preso i nostri voti e poi ci fa la guerra, più violentemente – in molti casi – della Destra che però non ha preso i nostri voti”, così il segretario nazionale di NdC Clemente Mastella a Benevento durante l’assemblea cittadina che si è svolta all’Università Giustino Fortunato. “Per le EUROPEE faremo le nostre scelte, in base alle nostra matrice identitaria”, ha proseguito Mastella.

Share on: WhatsApp