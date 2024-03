ELEZIONI REBIONALI IN ABRUZZO: E’ SFIDA A DUE TRA MARSILIO E D’AMATO. 1.200.000 ELETTORI AL VOTO

Dopo la Sardegna domenica prossima i cittadini ed elettori abruzzesi saranno chiamati ad eleggere il nuovo presidente della Regione e il rinnovo del Consiglio regionale. Si voterà dalle 7 alle 23 e lo scrutinio dei voti avrà inizio alla chiusura dei seggi. Si vota in 305 comuni abruzzesi e il totale dei votanti è pari a 1.208.276 di cui 592.041 uomini e 616.235 donne su una popolazione censita di 1.275.950. Le sedi dei seggi elettorali sono 1634 di cui 13 ospedaliere. La legge elettorale prevede il turno unico senza ballottaggio e non è possibile il voto disgiunto tra candidato e liste. Come dire che, sulla scheda, se si vota il candidato non si può esprimere una preferenza per altra lista che non sia quella che appoggia il candidato scelto. La corsa alla guida della regione Abruzzo è tra due soli candidati: Marco Marsilio e Luciano D’Amico.

