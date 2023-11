COLLETTA ALIMENTARE, IN CAMPANIA RAGGIUNTO L’11% IN PIU’ RISPETTO AL 2022

Si è svolta in tutta Italia la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare alla quale hanno aderito 11.800 supermercati (+ 6% sul 2022) e oltre 140.000 volontari che hanno raccolto 7.350 tonnellate (+9% rispetto alla scorsa edizione) di prodotti a lunga conservazione, grazie ai tantissimi cittadini che ancora una volta, con grande generosità, hanno scelto di fare “un gesto concreto insieme”, nonostante le difficoltà che in molti stanno incontrando. In Campania sono state raccolte 330.000 kg di cibo, l’11% in più rispetto allo scorso anno, segno che i tempi drammatici non hanno ancora offuscato la generosità delle persone. Oltre 5.500 volontari davanti agli oltre 900 supermercati nella nostra regione.

I prodotti donati, tra quelli che Banco Alimentare fa più fatica a reperire nella sua attività quotidiana di recupero delle eccedenze, nelle prossime settimane saranno distribuiti a quasi 7.600 organizzazioni partner territoriali convenzionate (mense per i poveri, case-famiglia, comunità per i minori, centri d’ascolto, unità di strada, etc..) che sostengono circa 1.700.000 persone.

In Campania sono circa 400 le organizzazioni partner territoriali accreditate (con 186 comuni) che aiuteranno oltre 235.000 persone bisognose della regione.

“Il gesto della Colletta si è ripetuto ieri per il 27esimo anno consecutivo, senza mai interruzioni neanche durante la pandemia. Un “gesto” che porta in sé un significato capace di far sperimentare e indicare la carità come dimensione fondamentale del vivere, come presupposto per una convivenza capace di costruire una prospettiva di pace, di solidarietà e di crescita comune” – commenta Giovanni Bruno, Presidente di Fondazione Banco Alimentare. “Con la Colletta Alimentare aderiamo alla Giornata Mondiale dei Poveri indetta per oggi da Papa Francesco. Ringraziamo tutti coloro, in particolare i tantissimi giovani volontari, che con il loro sostegno, il loro impegno e il loro sacrificio hanno reso possibile il manifestarsi di una così grande condivisione e solidarietà” – conclude il Presidente.

“Il cibo raccolto ci permetterà di portare a casa delle persone un alito concreto ma anche un sorriso. In un momento drammatico come questo, segnato dalle guerre e dall’indifferenza, dove manca tutto, dal lavoro al cibo, quello che sembra mancare di più è la speranza. Grazie di cuore a chi ha reso possibile, ancor auna volta, questo straordinario gesto di bellezza e speranza per tutti” – commenta Roberto Tuorto, Direttore del Banco Alimentare Campania.

Sono sempre di più le persone in povertà assoluta nel nostro Paese: si contano oltre 5,6 milioni di individui secondo i dati Istat sul 2022 e per l’anno in corso Banco Alimentare ad oggi registra un incremento di richieste di aiuto di oltre 50mila persone.

Ricordiamo che è ancora possibile donare la spesa online su alcune piattaforme dedicate: per conoscere le varie modalità di acquisto dei prodotti e le insegne aderenti all’iniziativa è possibile consultare il sito https://www.bancoalimentare.it/colletta-alimentare/fai-la-spesa-online

Un ringraziamento speciale va a Benedetta Parodi per essersi unita a noi, contribuendo a dare visibilità all’iniziativa.