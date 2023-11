ROSSELLA SESSA (FI): “CON TAJANI SU MODIFICHE A REGOLAMENTO EU PER IMBALLAGGI”

“Forza Italia, anche all’interno del Parlamento Europeo, si conferma una forza politica del buon senso e della concretezza. E’ stato, infatti, fondamentale il voto degli europarlamentari di FI-PPE per apportare importanti modifiche al regolamento sugli imballaggi per i prodotti industriali e dell’agricoltura che, in Italia, negli ultimi anni, ha visto nascere e crescere tantissime aziende specializzate. Come sottolineato dal nostro Segretario Nazionale Antonio Tajani con il voto di oggi è stata “bloccata la deriva populista sul riuso spinto che penalizza industria ed agricoltura”. ”

Lo dichiara la dirigente di Forza Italia Rossella Sessa.

“Forza Italia,” continua Sessa, ” dunque, ferma un provvedimento che avrebbe prodotto effetti negativi su di un pezzo importante della nostra economia che, da anni, nell’ottica di un maggiore rispetto dell’ambiente, ha intrapreso la strada della sostenibilità. L’ambientalismo deve essere un traguardo da raggiungere, non un ostacolo da superare.”