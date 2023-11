PROVINCIALI 2023. NEI MODERATI MATERA E SALZANO CONFERMANO CLEMENTE, L’UOMO DELLA GAFFE CONTRO LE DONNE

Ci sarà anche Vincenzo Clemente, Consigliere Provinciale uscente, tra i candidati della lista dei Moderati alla quale stanno lavorando, da qualche settimana Aniello Salzano ed il Consigliere Regionale Corrado Matera. Clemente, oggi consigliere comunale a Battipaglia, è stato protagonista, nei mesi scorsi, di una clamorosa gaffe nel corso di una cerimonia per ricordare un femminicidio: parlando dell’autore del gesto Clemente intervenuto alla fiaccolata tento’ di giustificare il crimine commesso parlando di «un bravo ragazzo, un lavoratore» e facendolo passare per vittima. La sua ricandidatura, all’interno della lista dei Moderati, arriva in un momento molto particolare sul tema della violenza di genere: di certo, la sua presenza tra i candidati per la prossima tornata elettorale per le Provinciali farà discutere.

Share on: WhatsApp