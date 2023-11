SARNO, COMUNALI 2024. DOMENICA PARTE LA CAMPAGNA ELETTORALE DI GIOVANNI COCCA

Insieme e’ un nuovo inizio Domenica 26 Novembre, alle ore 10.00, presso Villa Lanzara del Balzo a Sarno, si terrà una conferenza programmatica in vista delle elezioni amministrative 2024. Fratelli d’Italia, UDC, Europa Nazione, Movimento Rete Libera, Sarno Democratica, Sarno Libera, Sarno Città da Vivere e Sarno Civica hanno individuato nell’ingegnere Giovanni COCCA la figura ideale per coordinare la nascita di una forte coalizione alternativa all’attuale amministrazione in vista delle elezioni amministrative del 2024. Verranno presentati idee e progetti che mirano al rilancio della città. S

