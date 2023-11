BRACIGLIANO. ANTONIO RESCIGNO: “IL RICORDO DEL TERREMOTO DEL 1980 STIMOLO PER PREVENZIONE”

Il gruppo “Radici” di Bracigliano, con in testa il capogruppo Franco Angrisani e i consiglieri Antonio Rescigno, Domenico Moccia e Anna Campanella, nella giornata in cui si ricorda il 43esimo anniversario del sisma del 1980, intende manifestare un pensiero commemorativo nei confronti delle vittime di quel tragico evento e delle loro famiglie, duramente provate.

Nel contempo, lo stesso Gruppo, evidenzia come anche il territorio di Bracigliano presenti una fragilità geomorfologica e sia suscettibile nel tempo, come tragicamente dimostrato dall’alluvione del maggio 1998, di un progressivo dissesto idrogeologico.

“Riteniamo – sottolinea il Gruppo “Radici” – che le istituzioni nazionali e locali debbano promuovere ed assecondare un proficuo processo culturale teso alla prevenzione ed al consolidamento idrogeologico di territori notoriamente vulnerabili, spesso oggetto di flagello cementizio e devastazione delle caratteristiche naturali dei suoli”.

In questa giornata rievocativa, il Gruppo “Radici” auspica che tali eventi calamitosi non abbiano più a ripetersi e, soprattutto, che le autorità competenti pongano in essere ogni misura, sia preventiva che conservativa, idonea alla tutela dei territori ed alla salvaguardia di vite umane.