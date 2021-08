COME DA COPIONE DE LUCA CONFERMA MASCHERINE PER UN ALTRO MESE IN CAMPANIA

Almeno un altro mese di mascherine all’aperto per tutti i cittadini della Campania, stando a quello che ha deciso il Presidente della Regione Vincenzo De Luca con l’ordinanza nella quale vengono, di fatto, prorogate tutte le misure adottate ad inizio luglio. Resta, insieme a quello delle mascherine, anche il divieto di asporto di bevande alcoliche dalle 22:00 alle 6:00 del mattino per tutte le attività di somministrazione, compresi i distributori automatici. Poi una raccomandazione, indirizzata a Comuni ed Autorità di Pubblica Sicurezza, per intensificare i controlli nelle zone della Movida per il rispetto di quanto stabilito all’interno dell’Ordinanza.

Share on: WhatsApp