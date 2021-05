COMUNALI 2021. CENTRO DESTRA, IL TAVOLO REGIONALE SENZA VINCITORI NE’ VINTI

Nessun passo in avanti se non su Napoli dove il nome di Catello Maresca pare essere condiviso da tutti i partiti di centro destra: poi, in un clima di grande cordialità, per gli altri comuni nessun passo in avanti sulle trattative e sulla scelta dei candidati. La riunione on line dei coordinatori regionali di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia si è conclusa con un “arrivederci a breve”, anche perchè il tempo a disposizione per la scelta nei comuni di Salerno, Caserta e Benevento sembra molto ma in realtà non è tantissimo. Per quanto riguarda il Comune di Salerno Fratelli d’Italia ha ribadito la scelta di sostenere la candidatura del “civico” Michele Sarno mentre Forza Italia, per bocca del Coordinatore Regionale De Siano, ha rifatto il nome di Michele Tedesco, nonostante la rinuncia di quest’ultimo. Valentino Grant, coordinatore regionale della Lega, ha insistito, ancora una volta, sul nome del consigliere comunale Dante Santoro. Tutto resta come prima con Michele Sarno in piena campagna elettorale e gli altri fermi al palo.

