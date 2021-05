Continua, inarrestabile, l’ascesa in tutti i sondaggi del partito di Giorgia Meloni Fratelli d’Italia, ad un passo dalla Lega, ad un passo dal diventare il primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani in caso di elezioni politiche. La fotografia del sondaggio di SWG per la 7 è molto chiaro.

Lega 21%

Fratelli d’Italia 19,5%

Partito Democratico 19,2%

Movimento 5 Stelle 16,8%

Forza Italia 7%

Azione 3,5%

Sinistra Italiana 2,9%