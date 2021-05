NAPOLI, COMUNALI 2021. IL M5S PRONTO CON UNA LISTA A SOSTENERE MANFREDI ?

Le voci che arrivano dagli ambienti del M5S e del PD di Napoli vanno proprio nella direzione di un accordo politico saldo e forte in vista delle Comunali 2021: il Movimento 5 Stelle sarebbe pronto ad entrare nella coalizione che sostiene il nome dell’ex Ministro del Governo Conte Gaetano Manfredi con la propria lista e con il proprio simbolo. Cadute le ultime resistenze, per le prossime elezioni comunali di Napoli ci sarebbe pronta una alleanza elettorale che, fatta eccezione per Lega e Forza, comprende tutte le forze che attualmente sono al Governo con Draghi. Accanto a queste ci sarebbero anche una serie di liste civiche e di simboli regionali, come ad esempio Noi Campani e Campania Libera.

