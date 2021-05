CAVA DE’ TIRRENI. CASO ALBERI ABBATTUTI, CIRIELLI (FDI): “IL SINDACO DEVE CHIARIRE”

Non è abbattendo gli alberi della città (ne sarebbero stati rimossi oltre 30) che si garantisce la sicurezza dei cittadini”. Lo dichiara, in una nota, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Italo Cirielli: “Per quanto siano comprensibili le paure e le titubanze dell’Amministrazione comunale – a seguito dell’incidente costato la vita ad un nostro concittadino – e anche la volontà di evitare che non accadano più tragedie simili, è sconcertante che si stiano abbattendo numerosi platani secolari non provando, forse per questioni economiche, a salvarne qualcuno. Un’Amministrazione comunale efficiente dovrebbe essere in grado di garantire quotidianamente un’accurata manutenzione del verde pubblico e non eliminarlo per evitare problemi. Presenterò, comunque, un’interrogazione al sindaco e all’assessore all’ambiente per sapere come mai molti degli alberi presenti nella nostra città, improvvisamente, non siano più sani e per questo da mesi vengono rimossi davanti agli occhi increduli dei cavesi” conclude Cirielli.

