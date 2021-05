L’ACCORDO PD-M5S A NAPOLI: COSA POTREBBE CAMBIARE IN REGIONE CAMPANIA?

Non è un semplice accordo elettorale. E’, sicuramente, qualcosa di piu’ che va nella direzione di una collaborazione politica ed istituzionale che inizia dal Comune di Napoli e che, a breve, potrebbe coinvolgere anche altre amministrazioni locali a cominciare dalla Regione Campania dove, sia ben chiaro, De Luca non ha problemi di numeri ma, è chiaro, che se si fa la pace vale dappertutto. Non si puo’ escludere nulla, anche se nell’immediato pare difficile vedere qualche esponente del Movimento 5 Stelle entrare in Giunta con De Luca: il tempo, pero’, ci dirà se questa intesa produrrà nuove alleanze anche a Palazzo Santa Lucia. Intanto lo ha fatto per le prossime comunali 2021 e, con ogni probabilità, lo farà anche per le prossime elezioni politiche (quando ci saranno). E su questo tema non sfugge a nessuno che anche la ritrosia di De Luca potrebbe finire nell’ultimo dei cassetti perchè quando ci sono le Elezioni Politiche gli interessi in campo sono ben altri.

Share on: WhatsApp