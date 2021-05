SALERNO, COMUNALI 2021. ACCORDO POSSIBILE TRA M5S E DE LUCA DOPO OK SU MANFREDI

Senza passare per nessuna piattaforma, anche perchè, adesso, a disposizione non ce ne sono: il Movimento 5 Stelle a Napoli ha chiuso un accordo con il Partito Democratico per le prossime elezioni comunali e questo lascia presagire che l’intesa possa avere un respiro regionale. Insieme, Pd e M5S, a Napoli, a Caserta, a Benevento ed anche a Salerno ? Certo, non sarebbe semplice vedere una lista del M5S nella già ampia coalizione che sostiene Vincenzo Napoli ma, quando ci sono i Cinque Stelle per lo mezzo – e la storia politica degli ultimi anni lo ha dimostrato – mai dire mai. Ci sono, comunque, due nodi da sciogliere: il primo è comprendere la reazione degli attuali alleati di Vincenzo Napoli (in modo particolare PSI ed Italia Viva), il secondo è verificare se ci sono le condizioni per un dialogo concreto tra le parti. Sia il primo che il secondo ostacolo, pero’, sembrano facilmente superabili e, quindi, la strada appare spianata verso un accordo anche nel Comune di Salerno tra il Partito Democratico ed il Movimento 5 Stelle.

