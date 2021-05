TARIFFE GORI. IL SINDACO MANLIO TORQUATO GUIDA LA RIVOLTA CONTRO AUMENTO TARIFFE

Il Sindaco: “Porterò in assemblea, insieme ai colleghi dei Comuni per l’ acqua pubblica, le ragioni del no all’ aumento tariffario. Stiamo attraversando una profonda crisi socio – economica e bisogna promuovere azioni di sostegno non il contrario”

Il sindaco Manlio Torquato parteciperà oggi 18 Maggio alle ore 16.00 alla seduta del Consiglio di Distretto Sarnese Vesuviano per l’approvazione dello schema regolatorio delle tariffe del gestore idrico GORI per il periodo 2020-2023.

La posizione dei tredici consiglieri distrettuali eletti nelle liste dei “Comuni per l’acqua pubblica” , cui fa parte il primo cittadino di Nocera Inferiore, è contraria alla proposta dei nuovi aumenti delle tariffe che per gli anni 2022 e 2023 lieviterebbero ulteriormente del 2,5% circa all’anno.

Un boom di costi a carico dei cittadini che prosegue senza sosta da un ventennio e che ha portato le bollette ad essere tra le più alte d’Italia e socialmente insostenibili per decine di migliaia di utenti sostengono gli amministratori pubblici che oggi esprimeranno il loro dissenso alla proposta di aumento.

L’ auspicio dei Comuni per l’ acqua pubblica è quello di arrivare alla distribuzione delle quote azionarie di GORI SpA agli enti locali, per promuovere una gestione pubblica, solidale e partecipata del servizio idrico.