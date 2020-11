COMUNALI 2021. DI CERBO PENSA ALLE LISTE A SALERNO, BATTIPAGLIA ED EBOLI

Reduce dall’ottimo successo di consensi alle ultime elezioni regionali dello scorso settembre con la lista del Partito Socialista Italiano, Antonello Di Cerbo, imprenditore del terzo settore ed impegnato in diverse attività sportiva, starebbe pensando già alle prossime elezioni comunali, in modo particolare nei comuni di Salerno, Eboli e Battipaglia. Già pronto un logo, quello che vedete pubblicato all’interno di questo articolo, già in moto la macchina organizzativa che punta anche alle persone ed alle strutture che, durante le Regionali 2020, hanno sostenuto la candidatura di Antonello Di Cerbo. Tutto lascia intendere che possa essere presentato agli elettori un progetto civico, un programma basato sulla valorizzazione degli aspetti sociali ed aperto alle esperienze del terzo settore e delle associazioni.

