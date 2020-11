ROSSELLA SESSA (FORZA ITALIA): “DIRITTO ALLO STUDIO AL TEMPO DEL COVID, REGNA LA CONFUSIONE”

“Un unico diritto, quello allo studio, due diversi modi di tutelarlo. Sembra paradossale ma purtroppo la confusione al tempo del covid non risparmia nessuno!

Due ordinanze di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, una in Campania l’altra in Calabria, impugnate davanti ai rispettivi TAR regionali registrano due decisioni diametralmente opposte. In Campania il Tar decide per confermare la chiusura prevista dall’ordinanza, in Calabria, invece, il Tar si esprime per la riapertura delle scuole e annulla l’ordinanza.”

E’ quanto scrive l’esponente di Forza Italia Rossella Sessa.

Addirittura tale dicotomia si registra in una singola regione, la Puglia, dove il TAR, chiamato a decidere sull’ordinanza del Presidente della Regione, che da fine ottobre disponeva la chiusura di tutte le scuole, ad esclusione della materna, ha disposto con la sezione di Bari l’accoglimento della richiesta di sospensione e con la sezione di Lecce l’ha respinta.

Continua la roulette delle scuole, nelle ultime ore, in Calabria chiuse le scuole di ogni ordine e grado; in Campania si pensa di riaprire gli asili e le primarie.

Tutto questo, oltre a provocare insicurezza e confusione nella cittadinanza, fa venir meno i punti di riferimento e la fiducia nelle istituzioni.

Non è difficile immaginare l’incredulità dei cittadini, frastornati e attoniti, davanti a simili pronunciamenti completamente opposti, che minano la certezza del diritto lasciando la gente in balia dei vari pifferai, i quali

avranno sempre più vita facile nello screditare le istituzioni e soffiare sul fuoco del populismo.

In un momento storico così anomalo e terribilmente tragico, auspico che le massime autorità dello Stato, ognuna nel proprio ambito, possano contribuire a tranquillizzare e rassicurare gli italiani con comportamenti e decisioni coerenti.

Il virus c’è, esiste, fa male, corre più velocemente di quanto si possa pensare e più vicino di quanto si possa immaginare occorrono prudenza e grande senso di responsabilità.