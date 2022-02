COMUNALI 2022. ENRICO LETTA PENSA AD UN’ALLEANZA DEL PD CON I CENTRISTI

Il Segretario Nazionale del Partito Democratico Enrico Letta pensa ad una alleanza con l’area centrista, per intenderci quelli che stanno mettendo in piedi Italia al Centro, in vista delle prossime elezioni comunali di Primavera. Una serie di incontri a Roma stanno dando il via alla trattativa, resa ancora piu’ necessaria dal caos che regna all’interno del Movimento 5 Stelle, valido alleato alle ultime elezioni amministrative di Ottobre 2022. Un nuovo progetto politico e di accordi che, da qui a qualche settimana, potrebbe produrre i suoi effetti anche sui territori. In Campania, pero’, non ci sono comuni di particolare importanza che sono chiamati al voto amministrativo: Napoli, Salerno, Benevento e Caserta hanno chiuso, qualche mese, la tornata elettorale; per il Comune di Avellino c’è da attendere il 2023.

