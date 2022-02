NOCERA INFERIORE. FDI E GIOVENTU’ NAZIONALE: “UNA STRADA PER RICORDARE LE FOIBE”

In occasione del “giorno del ricordo 10 febbraio”, su iniziativa del dirigente regionale di Gioventù Nazionale Gennaro Andrea Coppola, il consigliere comunale Ersilia Senatore, che rappresenta il partito Fratelli d’Italia Nocera Inferiore, ha presentato un ordine di servizio all’amministrazione comunale di Nocera Inferiore per intitolare una strada, una piazza o un monumento ai Martiri delle Foibe.

Una tragedia dimenticata per molto tempo che abbiamo il dovere di ricordare, non esistono morti di serie A e di serie B. E’ fondamentale poter commemorare, in un apposito luogo, i martiri delle foibe.

Speranzosi che la richiesta sarà accolta, è giunto il momento di mandare un messaggio forte per le nuove generazioni.