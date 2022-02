COMUNALI 2022. IN ATTESA DELLA DATA PER IL VOTO E DELLO STOP AL VINCOLO TERZO MANDATO

Entro 10 giorni il Ministro dell’Interno, con un proprio decreto, dovrà fissare la data per la celebrazione delle elezioni comunali che, per il 2022, dopo due anni di emergenza, torneranno a celebrarsi tra la fine di maggio e gli inizi del mese di Giugno. Stop al voto straordinario nel mese di Settembre, con la campagna elettorale fatta tra mascherine ed ombrelloni: quest’anno si torna al tradizionale appuntamento con la tornata per le Comunali per la fine della Primavera. E mentre tanti sindaci ed aspiranti tali attendono la decisione sulla data, altri – molti ma non tutti – sperano che il Parlamento, con la conversione in legge del Decreto sulla riforma degli Enti Locali, approvi la norma che elimina il vincolo del terzo mandato per i comuni con una popolazione fino a 10.000 abitanti. Una novità assoluta, quest’ultima, che potrebbe determinare tanto sui territori dei piccoli e per tanti sindaci che, da tempo, amministrano.

