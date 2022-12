COMUNALI 2023. IL CENTRO DESTRA ALLE PRESE CON LE SCELTE DEI NOMI DA METTERE IN CAMPO

In attesa di conoscere la data del primo confronto tra i dirigenti provinciali dei partiti del centro destra, nei comuni della Provincia di Salerno chiamati al voto oramai la campagna elettorale è già entrata nel vivo: lo è, soprattutto, nel Comune di Pontecagnano Faiano dove il sindaco in carica Lanzara (Partito Democratico) ha già confermato la sua candidatura alle prossime comunali della primavera del prossimo anno. Il centro destra parte da vincente a Campagna dove, pero’, il Sindaco in carica Roberto Monaco (Fratelli d’Italia) è giunto al suo secondo mandato e, quindi, non potrà ricandidarsi. Restano, poi, i centri al di sotto dei 15mila abitanti come Pellezzano e Montecorvino Rovella dove viene presentata una lista unica che, difficilmente, ha i colori di un partito: le scelte sono sul tavolo dei dirigenti provinciali di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati ed Unione di Centro.

