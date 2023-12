COMUNALI 2024. ECCO I COMUNI DOVE SI ANDRA’ AL VOTO NELLA PROSSIMA PRIMAVERA

La Provincia di Salerno si prepara ad affrontare, nel corso della primavera del 2024, una importante tornata elettorale per le amministrative. Ecco tutti i Comuni coinvolti nelle Comunali del 2024.

Tra i comuni con una popolazione superiore ai 15mila abitanti ci saranno i centri di Baronissi, Capaccio, Nocera Superiore e Sarno.

Per quanto riguarda i centri con una popolazione inferiore ai 15mila abitanti, tra gli altri, ci saranno Vietri sul Mare, San Cipriano Picentino e San Marzano sul Sarno.

In attesa di conoscere, ufficialmente, l’indicazione della data per le elezioni, le indiscrezioni di fine anno parlano di un election day con Europee e Comunali in programma per Domenica 9 e Lunedi’ 10 Giugno.