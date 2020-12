COMUNE DI BELLIZZI. OGGI, IN CONSIGLIO COMUNALE, BILANCIO 2021 ED IL NUOVO PUC

Oggi alle 17.00 saremo in Consiglio Comunale per l’approvazione di mportanti punti programmatici per la nostra comunità. Oltre al bilancio di previsione 2021 andremo ad approvare il nuovo PUC e Regolamento edilizio. Un lavoro straordinario condotto dal nostro Utc, un team coordinato da Pino Schiavo che guarda alla semplificazione e a uno sviluppo ordinato per ambiti.

Lo annuncia il Sindaco di Bellizzi Mimmo Volpe.

Una stesura di piano che tiene dentro il master plan del nuovo aeroporto #costadAmalfi e metropolitana provinciale. Bellizzi con questo nuovo strumento si candida ufficialmente a #citta dei servizi e dell’accoglienza. Un territorio strategico, cerniera tra i Picentini e la Piana del Sele con aree #zes. Un progetto di retroportualità e logistica. A questi punti si aggiungono la riorganizzazione dei tributi unici e il rilancio della viabilità con i comuni confinanti. Ecco per il gruppo di Città Possibile rappresenta un nuovo inizio per dare più opportunità lavorative e nuove solidarietà alla nostra comunità. Questo è un momento difficile e delicato per tutti. Noi continuiamo a guardare avanti senza mai perdere di vista la realtà. Un grazie e un #Augurio da parte di tutti noi per un #2021 che guarda alla rinascita