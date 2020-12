COMUNE DI CASTELLABATE. CONSEGNA A DOMICILIO DEI PANETTONI DONATI DALL’AMMINISTRAZIONE

Il Comune di Castellabate come ogni anno dona un panettone agli anziani over 85 per le festività natalizie. La novità è che quest’anno alle consegne a domicilio ci pensa “Mòmmò”, una giovane realtà imprenditoriale locale, che ha lanciato un’applicazione per il food delivery coinvolgendo le attività commerciali partner, come ristoranti, bar, pasticcerie che, tramite la tecnologia messa a disposizione dall’app, possono raggiungere più clienti e usufruire di un puntuale servizio di consegna. I titolari e i rider che collaborano con il team hanno subito messo a disposizione la propria organizzazione decidendo di calarsi nei panni di “Babbo Natale” e recapitare in tempo per la festa il dono a tutti gli anziani del territorio.

Il Sindaco f.f., Luisa Maiuri, commenta così il gesto di generosità: «In quest’anno gravato da straordinarie difficoltà trovare questo spirito di collaborazione è davvero importante, soprattutto per donare un sorriso e un simbolico gesto di vicinanza ai nostri anziani che quest’anno a causa del Covid saranno costretti a passare queste feste perlopiù lontani dai propri cari. Tengo molto a sottolineare il grande gesto di solidarietà che i responsabili di Mòmmò e soprattutto i rider hanno deciso di fare, mettendo a disposizione gratuitamente la loro organizzazione, i loro mezzi e il proprio tempo. Voglio per questo ringraziare tutti loro per la collaborazione intrapresa volontariamente con il Comune nell’effettuare le consegne di quest’anno. Si tratta di un esempio virtuoso per tutti, una realtà nuova, giovane e dinamica che ha dato un bel segnale alla nostra comunità in questo momento».