EBOLI. GLI EX CONSIGLIERI COMUNALI CHIEDONO AL COMMISSARIO TEMPI STRETTI PER BONUS ALIMENTARE

La grave crisi che ha colpito anche le famiglie ebolitane già economicamente fragili in questo periodo pandemico, peraltro accentuata nell’ultimo periodo di rilevante restrizione, induce e sollecita a dare priorità alle iniziative amministrative tese a dare respiro e sostegno alle famiglie.

In questa ottica gli scriventi le chiedono di far porre in essere rapidamente gli atti propedeutici e sostanziali per la erogazione dei buoni spesa o equivalenti previsti dal decreto ristoro ter, con una tempestica che garantisca ai nuclei familiari di usufruire di tale sostegno nel più breve tempo possibile e comunque sin dalle prossime festività, onde dare un minimo di serenità ai nostri concittadini in un periodo dove la naturale gioia degli eventi

natalizi è stata ormai sopraffatta dal dramma della crisi finanziaria.

Lo chiedono gli ex consiglieri comunali Cosimo Pio Di Benedetto, Ennio Ginetti, Filomena Rosamilia, Maria Vita Della Monica, Cosimina Cennamo, Francesca Vocca, Felice Magliano.

Giova a tal proposito ricordare che l’iniziativa del Governo nazionale aveva il preciso scopo

di porre rimedio ad un fenomeno di allarme sociale e di generalizzata carenza di mezzi di

sostentamento vieppiù pericoloso nel periodo di massima restrizione, con invito agli enti ad

essere celeri nell’espletamento delle procedure di erogazione di somme che, nel nostro

caso, sin dalla giunta del 27 novembre sono state acquisite al bilancio comunale.