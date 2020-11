COMUNE DI EBOLI. GLI ULTIMI PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA COMUNALE

Nell’ultima riunione di Giunta abbiamo deliberato provvedimenti fondamentali per mettere in sicurezza il bilancio e garantire l’erogazione dei servizi ai cittadini.

Lo scrivono i componenti della Giunta Comunale di Eboli.

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO:

Si è colmata la mancata approvazione del ripiano del disavanzo da parte del Consiglio Comunale e pertanto abbiamo evitato la paralisi dell’Ente, che potrà immediatamente riprendere a fare impegni di spesa per erogare i servizi ai cittadini;

Abbiamo abbattuto di 5,2 milioni di euro il debito del Comune di Eboli (estinguendo il fondo di anticipazione di liquidità e ripianando il disavanzo relativo all’esercizio 2019). In questo modo l’Ente, quindi la collettività, risparmierà nei prossimi anni interessi per 1,8 milioni di euro;

Abbiamo accertato e destinato € 356.977,88 (Previsti dal Decreto Ristori Ter) per l’erogazione di buoni spesa alimentari.

PIANO SOCIO-ECONOMICO COMUNALE (€ 200.000,00):

Si tratta di contributi straordinari a fondo perduto alle famiglie per fronteggiare la riduzione della capacità reddituale dovuta all’emergenza Covid-19;

Verrà erogato un contributo una tantum pari a € 500,00 a favore di 400 nuclei familiari con figli minori (ISEE fino ad € 30.000,00)

Gli aiuti sono destinati ai lavoratori autonomi e dipendenti che certifichino di aver subito una significativa contrazione del reddito nel 2020.

APERTURA DEL MUSEO NEL FINE SETTIMANA:

Abbiamo approvato un accordo con il Museo Archeologico Nazionale di Eboli e della Media Valle del Sele, attraverso il quale sarà possibile effettuare visite anche nei fine settimana. Ovviamente il servizio sarà garantito non appena i musei saranno riaperti dal Governo Nazionale.

Come anticipato, seppure in un contesto complicato per le istituzioni cittadine, la Giunta Comunale ha assolto fino in fondo al compito attribuitole dalla legge.

Oggi, con atti coraggiosi, ci siamo assunti la responsabilità di governare la Città di Eboli, stando vicino ai cittadini in un momento difficile per l’intero Paese.