IL COMUNE DI PAGANI ADERISCE AL PROGETTO “SPESA SOSPESA”

Dovranno poi far sapere che presso i propri negozi sarà possibile per i clienti destinare un po ’ della propria spesa alla Solidarietà , posizionando un carrello o un box all’interno del proprio negozio e affiggendo la locandina che pubblicizza l’iniziativa all’esterno. Le persone che lo vorranno potranno così lasciare lì le donazioni alimentari. Sarà poi la Croce Rossa , che ringraziamo nella persona del referente territoriale Salvatore Mosca , a procedere con il ritiro dei prodotti e generi alimentari , coordinandosi con Agro Solidale per lo smistamento delle donazioni.