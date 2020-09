COMUNE DI EBOLI. LA GIUNTA CARIELLO APPROVA IL PROGETTO PER RIQUALIFICAZIONE CIMITERO

Con l’approvazione del progetto esecutivo, si apre ora la fase dell’affidamento dell’appalto per la riqualificazione definitiva del cimitero cittadino. Si tratta di un enorme intervento nella cosiddetta area sud, che troverà la sua definitiva sistemazione, rispondendo alle esigenze di tanti ebolitani negli anni scorsi costretti a convivere con

difficoltà e disagio in quella parte del campo santo cittadino. «E’ un progetto di grande soddisfazione – commenta il sindaco di Eboli, Massimo Cariello -, perché sistema una parte importante del cimitero ed elimina una serie di difficoltà per i nostri concittadini che frequentano il cimitero per fare visita ai loro cari, molti dei quali sono anziani.

Voglio ringraziare la nostra struttura tecnica ed il vicesindaco Cosimo Pio Di Benedetto, che ha seguito con passione l’intera procedura, fino a portarla a termine». L’intervento avrà un costo complessivo di circa 190

mila euro e riguarderà più lavori diversificati. «In quest’area – spiega il vicesindaco Di Benedetto -. L’area sud fino ad oggi è caratterizzata da sterrato e brecciolino, che metteremo definitivamente a posto, perché

diventa spesso impraticabile, soprattutto nelle giornate di pioggia. Il progetto prevede la sistemazione definitiva della strada e degli spazi, ma anche la regimentazione delle acque e la realizzazione di una nuova

illuminazione. Un intervento complessivo, che ci consentirà di sistemare definitivamente un’area che già oggi registra la presenza id numerose cappelle, loculi ed aree ossario».