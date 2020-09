TOMMASO AMABILE (PD): “LE LEGGI REGIONALI PER SERVIZI SOCIALI EFFICIENTI ED EFFICACI”

“Negli ultimi 5 anni, in Consiglio Regionale, abbiamo approvato, grazie al lavoro svolto all’interno della Commissione Cultura che ho avuto l’onore di presiedere, numerose leggi a sostegno dei meno fortunati ma, in modo particolare, ve ne sono due che hanno contribuito a rendere i servizi sociali efficienti ed efficaci.”. Il consigliere regionale del Partito Democratico Tommaso Amabile prosegue nella presentazione delle Leggi Regionali che sono state approvate negli ultimi 5 anni.

“Con la Legge 13 del 2016, in modo particolare”, continua Tommaso Amabile, “è stato approvato un finanziamento per garantire la continuità dell’assistenza per le persone affette da disabilità. Un ulteriore impegno economico della Regione Campania è, infine, arrivato con la Legge 33 del 2017 con la quale abbiamo approvato, primi in Italia, il riconoscimento ed il sostegno al Caregiver Familiare, affrontando prima ancora del Governo nazionale un tema di grande attualità e di enorme ricaduta economica e sociale sulle famiglie della Regione Campania”.