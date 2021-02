COMUNE DI PAGANI. FINANZIAMENTO DA 3,2 MILIONI DI EURO PER LA SCUOLA MANZONI

Lo annuncia Lello De Prisco, Sindaco del Comune di Pagani.

Al comune di Pagani saranno stanziati, da parte del Ministero dell’Interno in concerto con il Dipartimento dell’Economie e delle Finanze, 3,2 milioni di euro di contributi 2021 per investimenti opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. La richiesta di contributo per partecipare al bando pubblico del Ministero è stata presentata nel settembre 2020, art 1 comma 139 della legge 145/2018.

Ad annunciarlo il sindaco di Pagani, Lello De Prisco, e l’assessore ai Lavori Pubblici, Augusto Pepe, che in questi mesi hanno lavorato per sollecitare risposte da parte del Ministero e avviare al più presto i lavori. All’amministrazione De Prisco spetterà scrivere una nuova pagina finalmente rosea per plesso simbolo di Pagani, chiuso per mancata idoneità statica dei solai nel novembre del 2016.