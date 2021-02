SAN CIPRIANO PICENTINO. ARRIVANO FONDI PER 2,5 MILIONI DI EURO PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO

Grazie a tre progetti, elaborati dagli Uffici Tecnici del Comune di San Cipriano Picentino, il centro della Provincia di Salerno si è visto attribuire un finanziamento da parte del Ministero dell’Interno per un totale di 2,5 milioni di euro da utilizzare per il miglioramento della messa in sicurezza del territorio.

Si tratta di un intervento molto atteso nel comune di San Cipriano Picentino dove il Sindaco Sonia Alfano, negli ultimi due anni, si è trovata a fronteggiare emergenze dei territori, legati a frane e smottamenti, difficili da risolvere con i soli fondi comunali ma anche con quelli regionali.

I tre progetti finanziati riguardano la STRADA COMUNALE SALELLA (innesto Tavoloni- Sant’Angelo), il CONSOLIDAMENTO torrente e strada VERTOLLA (tratto a monte-Filetta) ed il CONSOLIDAMENTO torrente VERTOLLA (tratto Via Cantina-Fiume Picentino)