IL COMUNE DI SCAFATI VA IN ZONA ROSSA FINO AL PROSSIMO 8 MARZO

Il Sindaco di Scafati Cristoforo Salvati ha appena firmato una ordinanza che prevede una serie di divieti, sull’intero territorio comunale, fino al prossimo 8 Marzo dopo l’aumento preoccupante dei contagi tra i cittadini. Ecco le principali misure adottate.

Chiusura del mercato settimanale, chiusura al pubblico del Cimitero Comunale, chiusura al pubblico degli Uffici Comunali, divieto di spostamento sul territorio comunale se non per comprovate esigenze, chiusura degli asili nido e obbligo per tutte le attività commerciali (tranne farmacie e supermercati) di chiusura dalle 19:00 alle 6:00.