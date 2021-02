IL MINISTRO SPERANZA FRENA GLI ENTUSIASMI DI SALVINI E BONACCINI: “STOP FINO AL 6 APRILE”

Avrà parlato a nome dell’intero Governo il Ministro della Salute Speranza che, oggi, nel corso della sua informativa alle Camera ha spento gli entusiasmi degli “aperturisti” (da Salvini a Bonaccini), preannunciando un nuovo Decreto, in vigore fino al prossimo 6 aprile, nel quale non vi sarà spazio per nuove riaperture ? Chi lo sa, sta di fatto che Speranza, completamente scavalcato dal Ministro Giorgetti sulla gestione dei vaccini, non ha dato nessuna data certa per l’arrivo di ulteriori dosi in Italia, nè tanto meno sui tempi di un incremento della campagna di vaccinazione. Intanto, un dato pare certo: il Governo Draghi è già diviso, a pochi giorni dal suo giuramento, sulle politiche da portare avanti sia sull’acquisto dei vaccini che sulla gestione delle riaperture delle attività commerciali.

