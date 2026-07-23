CONFAGRICOLTURA CAMPANIA E INNEXTA INSIEME PER PROMUOVERE CULTURA ESG NELLE AZIENDE AGRICOLE

Confagricoltura Campania e Innexta, società in house del Sistema delle Camere di commercio italiane, hanno sottoscritto una convenzione per diffondere la cultura ESG tra le imprese agricole campane attraverso ESGpass, la piattaforma digitale che supporta le aziende nella raccolta e valorizzazione delle informazioni sulla sostenibilità.

“La sostenibilità è ormai un elemento di competitività per le imprese agricole. Con questa intesa mettiamo a disposizione delle aziende uno strumento concreto per affrontare il percorso ESG con maggiore consapevolezza e cogliere le opportunità offerte dal mercato e dal sistema del credito”, dichiara il presidente di Confagricoltura Campania, Fabrizio Marzano.

“Con questa convenzione vogliamo contribuire a rendere i temi ESG più comprensibili e praticabili per le imprese agricole”, dichiara il presidente di Innexta, Paolo Ferrè. “ESGpass nasce proprio per accompagnare le imprese in un percorso di autovalutazione ordinato, aiutandole a raccogliere informazioni, leggere il proprio posizionamento e presentarsi in modo più consapevole a banche, filiere e stakeholder”.

La collaborazione prevede attività di informazione, formazione e accompagnamento all’utilizzo di ESGpass, oltre all’organizzazione di iniziative dedicate ai temi della sostenibilità rivolte alle imprese del territorio.