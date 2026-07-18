ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO SALERNO: NUOVE CONVENZIONI CON DIPARTIMENTI UNISA

Una sinergia istituzionale sempre più solida per favorire l’occupabilità giovanile e accorciare i tempi di accesso alla professione. L’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Salerno ha sottoscritto due nuove convenzioni con l’Università degli Studi di Salerno per l’anticipo del tirocinio professionale obbligatorio prima del conseguimento della laurea.

L’intesa introduce un’importante novità: l’inclusione di ben sette nuovi corsi di laurea in aggiunta ai quelli già inseriti nella precedente intesa, ampliando notevolmente la platea dei giovani che potranno accorciare i tempi per l’abilitazione e l’avvio della carriera.

Le due nuove convenzioni firmate dal presidente dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Salerno, Marcello Zinno con il Dipartimento di Scienze Aziendali – Management & Innovation Systems (DISA-MIS) e il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche (DISES) dell’Università degli Studi di Salerno, riguardano i corsi di laurea in Economia Aziendale (L-18), Economia e Commercio (L-33), Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16), Economia (LM-56), Economia, Governo e Amministrazione (LM-56/LM-63), Economia e Management (L-18), Consulenza e Management Aziendale (LM-77).

Obiettivo: accorciare i tempi del percorso abilitativo consentendo agli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale o triennale di svolgere i primi sei mesi di tirocinio obbligatorio in costanza di studi, anticipando l’ingresso nel mercato del lavoro. Gli studenti potranno così svolgere i primi sei mesi di praticantato direttamente negli studi professionali, durante l’ultimo anno di corso, affiancati dai professionisti iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro della provincia di Salerno, coniugando la teoria accademica con la pratica sul campo.