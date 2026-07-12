CONFAGRICOLTURA CAMPANIA PUNTA SULLA FORMAZIONE: INCONTRO CON ASSESSORE REGIONALE SAGGESE

Confagricoltura Campania promuove un momento di confronto dedicato alle opportunità per il mercato del lavoro agricolo e alla presentazione di Confagri Job, la piattaforma nazionale di Confagricoltura pensata per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore primario. L’appuntamento è in programma martedì 14 luglio, alle ore 11.00, presso la Rago Group di Battipaglia(SA).Ad aprire i lavori sarà Rosario Rago, vicepresidente vicario di Confagricoltura Campania.

Seguirà l’intervento del team di lavoro di Confagri Job che illustrerà finalità e funzionamento della piattaforma, lo strumento per supportare le imprese agricole nella ricerca di personale qualificato e favorire un’occupazione sempre più efficiente, trasparente e specializzata. Interverrà Angelica Saggese, assessore della Regione Campania alla Formazione e al Lavoro, con un confronto sulle politiche regionali per l’occupazione, la formazione professionale e le esigenze del comparto agricolo. Conclude Luca Brondelli di Brondello, vicepresidente nazionale di Confagricoltura. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di dialogo tra istituzioni e mondo produttivo, con l’obiettivo di rafforzare gli strumenti a disposizione delle imprese e valorizzare il capitale umano, elemento strategico per la crescita e la competitività dell’agricoltura campana.