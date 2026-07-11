PROVINCIA DI SALERNO. GIOVANNI GUZZO: “PASSAGGIO DI CONSEGNE AL NOSTRO PROVINCIALE FORUM DEI GIOVANI”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano
“Ieri pomeriggio ho avuto il piacere di partecipare al passaggio di consegne del Coordinamento Provinciale del Forum dei Giovani della Provincia di Salerno.
A Rosario Madaio va il mio più sincero ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni. Ha guidato il Forum con entusiasmo, competenza e una straordinaria capacità di coinvolgere tanti giovani, contribuendo a rafforzare uno spazio di partecipazione, confronto e crescita per l’intero territorio provinciale.
A Karol Potolicchio rivolgo, invece, i migliori auguri di buon lavoro. Sono certo che saprà raccogliere questa importante eredità con passione, responsabilità e nuove idee, continuando a valorizzare il protagonismo delle giovani generazioni.”
Lo scrive il Vice Presidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo. 

Le istituzioni hanno il dovere di ascoltare i giovani, accompagnarne i percorsi e creare le condizioni affinché possano esprimere appieno il proprio talento.
Da parte mia, e nel ruolo che ricopro, non mancheranno mai sostegno, disponibilità e collaborazione, nella convinzione che investire sui giovani significhi costruire il futuro delle nostre comunità.
Buon lavoro, Karol. E grazie, Rosario, per quanto hai saputo costruire.

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