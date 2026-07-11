PROVINCIA DI SALERNO. GIOVANNI GUZZO: “PASSAGGIO DI CONSEGNE AL NOSTRO PROVINCIALE FORUM DEI GIOVANI”

A Rosario Madaio va il mio più sincero ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni. Ha guidato il Forum con entusiasmo, competenza e una straordinaria capacità di coinvolgere tanti giovani, contribuendo a rafforzare uno spazio di partecipazione, confronto e crescita per l’intero territorio provinciale.
A Karol Potolicchio rivolgo, invece, i migliori auguri di buon lavoro. Sono certo che saprà raccogliere questa importante eredità con passione, responsabilità e nuove idee, continuando a valorizzare il protagonismo delle giovani generazioni.”
Lo scrive il Vice Presidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo.
Le istituzioni hanno il dovere di ascoltare i giovani, accompagnarne i percorsi e creare le condizioni affinché possano esprimere appieno il proprio talento.
Da parte mia, e nel ruolo che ricopro, non mancheranno mai sostegno, disponibilità e collaborazione, nella convinzione che investire sui giovani significhi costruire il futuro delle nostre comunità.
Buon lavoro, Karol. E grazie, Rosario, per quanto hai saputo costruire.