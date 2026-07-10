IL CAMPO LARGO PRONTO A CAMBIARE LA DATA PER IL SECONDO EVENTO IN PROGRAMMA A PADOVA

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

La seconda tappa del palco unitario di Partito Democratico, Movimento 5 stelle e Avs, prevista a Padova per mercoledì 15 luglio, potrebbe cambiare data o comunque slittare, la decisione verrà presa entro qualche ora, lo si apprende da fonti parlamentari. La scelta sarebbe dovuta principalmente ai tempi per la nuova legge elettorale, in discussione nell’aula della Camera da martedì 14. I quattro leader, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, tutti deputati, non vorrebbero infatti mancare l’appuntamento clou a Montecitorio.

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