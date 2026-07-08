FABRIZIO MARZANO (CONFAGRICOLTURA CAMPANIA): “PIU’ GASOLIO AGEVOLATO CONTRO CRISI IDRICA”

“La siccità sta mettendo in ginocchio le imprese agricole campane. I costi per irrigare i campi e garantire l’acqua agli allevamenti sono ormai insostenibili. Chiediamo alla Regione un intervento immediato, utilizzando gli strumenti già previsti dalla normativa, per evitare perdite produttive e salvaguardare raccolti, allevamenti e occupazione”. Lo dichiara il presidente di Confagricoltura Campania, Fabrizio Marzano.

Confagricoltura Campania ha inviato una comunicazione all’Assessore regionale all’Agricoltura chiedendo l’assegnazione straordinaria di quantitativi aggiuntivi di gasolio agricolo agevolato per le aziende del territorio, alla luce della prolungata emergenza siccità che sta interessando la Campania.

“L’assenza di precipitazioni sta costringendo le aziende a un utilizzo continuo degli impianti di irrigazione e a maggiori interventi per l’approvvigionamento idrico degli allevamenti, con un conseguente aumento dei consumi di carburante e dei costi di produzione”, si legge nella nota.

“L’obiettivo – conclude Marzano – è consentire alle imprese agricole di affrontare l’emergenza senza ulteriori aggravi economici, garantendo la continuità delle produzioni e la tenuta di un comparto strategico per l’economia regionale”.