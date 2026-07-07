SEBASTIANO ODIERNA (CIRIELLI PRESIDENTE): “SCIOGLIMENTO SARNO, CON MOTIVAZIONE FERITA PROFONDA PER LA CITTA'”

“Lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni della criminalità organizzata rappresenta una pagina nerissima per l’istituzione e per l’intera comunità sarnese. È un fatto che impone indignazione, rigore e la massima fermezza: chi ha compromesso la libertà dell’azione amministrativa e alterato il buon andamento della cosa pubblica deve essere perseguito fino in fondo, con il pieno rigore della legge. Allo stesso modo vanno perseguite ed emarginate connivenze politiche dirette ed indirette.”

Lo scrive, in una nota, il Consigliere Regionale del Gruppo Cirielli Presidente Sebastiano Odierna.

Quanto emerge dagli atti ufficiali conferma un quadro inquietante, che non può essere ignorato né archiviato come una semplice crisi amministrativa. Né tanto meno minimizzato, considerando i minuziosi dettagli delle motivazioni che hanno determinato lo scioglimento.

Siamo di fronte a un fallimento istituzionale profondo, che ha consentito per troppo tempo zone d’ombra, condizionamenti, opacità e distorsioni incompatibili con i principi di legalità, imparzialità e trasparenza che devono reggere ogni ente pubblico.

Questo scioglimento non colpisce solo un’amministrazione: colpisce la fiducia dei cittadini, indebolisce l’immagine del territorio, frena investimenti, blocca progettualità e produce un danno duraturo alla comunità. Un commissariamento così lungo inevitabilmente rallenterà decisioni strategiche, interverrà su servizi essenziali, manutenzioni, programmazione urbanistica e sviluppo economico, con ricadute pesanti su famiglie, imprese e lavoratori onesti.

La politica, oggi, ha il dovere di parlare con chiarezza: non basta esprimere rammarico, serve una presa di posizione netta contro ogni forma di ambiguità, connivenza o tolleranza. La legalità non è uno slogan, ma una responsabilità concreta che pretende controlli severi, trasparenza assoluta e un impegno istituzionale senza esitazioni.

Per questo chiediamo che la fase commissariale sia un vero percorso di bonifica amministrativa, non una semplice gestione ordinaria. Serve un’azione straordinaria di verifica, ricostruzione e risanamento, affinché ogni responsabilità venga accertata, ogni nodo venga sciolto e ogni spazio di infiltrazione venga definitivamente espulso dalla vita pubblica.

La comunità merita verità, giustizia e istituzioni all’altezza. Oggi più che mai è necessario restituire credibilità, autorevolezza e futuro a un territorio profondamente ferito.