I VINI ITALIANI IN 24 ORE SUL MERCATO DEGLI STATI UNITI PER ESSERE VENDUTI AI CONSUMATORI

Nel panorama enologico italiano debutta una soluzione innovativa, realizzata da Fieramente, per rafforzare la presenza del vino made in Italy nel mercato statunitense. Il progetto prevede la presenza di un magazzino negli Stati Uniti, dove arrivano i vini delle cantine italiane e vengono distribuiti in 24 ore al consumatore finale. Il servizio di fulfillment è pensato per il mercato B2C, quindi per il cliente privato, e rappresenta una soluzione pionieristica in questo segmento. Infatti, in un momento in cui dazi statunitensi al 10%, dollaro è più debole e consumi in calo stanno mettendo sotto pressione il primo mercato del vino italiano, Fieramente propone una soluzione strategica per aiutare le aziende italiane a superare le complessità logistiche e fiscali verso gli Usa e costruire un modello distributivo sostenibile ed efficiente.

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