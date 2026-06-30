IRA FELE (FRATELLI D’ITALIA): “GRAZIE A TUTTI I CONSIGLIERI PER VOTO UNANIME SU MOZIONE ROGHI GIUGLIANO”

“Si puo’ fare politica ed ottenere importanti risultati, anche dai banchi della minoranza, e quanto accaduto ieri, in Consiglio Regionale nè la prova provata”. Ira Fele, Vice Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale, è particolarmente soddisfatta del voto unanime che, l’intera assise della Campania, ha espresso nei confronti della mozione, che portava la sua prima firma, sul triste fenomeno dei roghi di rifiuti, nel territorio del Comune di Giugliano. “Desidero ringraziare tutti i colleghi, di maggioranza e di opposizione, che oltre ogni appartenenza partitica, hanno mostrato una grande sensibilità dinanzi ad un tema che non puo’ e non deve dividere: quello della tutela della salute dei nostri cittadini. Si puo’ avere diversità di vedute – continua Ira Fele – su tanti argomenti che interessano la vita quotidiana dei Campani, ma dinanzi alla difesa del bene assoluto della vita non ci possono essere differenze”. “L’auspicio”, conclude la Consigliera Regionale di Fratelli d’Italia, “è che il voto di ieri in Aula possa essere un ulteriore passo verso una concreta e fattiva collaborazione istituzionale tra le diverse sensibilità politiche che compongono il nostro Consiglio Regionale.

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